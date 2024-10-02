«Столото» помог проекту «Доброшрифт»

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Распространитель гослотерей перечислит деньги на благотворительность.

«Столото» помог проекту «Доброшрифт»

Фото: 5-tv.ru

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» рассказал о вкладе в поддержку людей с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата. В течение месяца, начиная со 2 сентября, на эти цели отчислялось 5% от стоимости каждого билета лотереи «клава».

Теперь средства, собранные в ходе благотворительной акции #Доброклава, будут переданы проекту «Доброшрифт». Акция приурочена ко Дню поддержки людей с церебральным параличом, который в 2024 году приходится на 2 октября. В рамках проекта «Доброшрифт» осуществляется сбор средств для благотворительного фонда «Подарок ангелу», который с 2014 года помогает детям и взрослым с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«Доброшрифт» — это особенный шрифт, который дизайнеры собрали из букв, написанных детьми с ДЦП. Как отметила директор по спонсорству и КСО S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман, «поддержка проекта «Доброшрифт» — это вклад в развитие инклюзивности и равенства». Оказание помощи детям и взрослым с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья «является одним из важных направлений программы корпоративной и социальной ответственности «Столото», сказала она, добавив, что распространитель поддерживает проект «Доброшрифт» не первый год.

В рамках программы корпоративной социальной ответственности «Столото» оказывает помощь более чем 25 российским спортивным и благотворительным проектам.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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