Умер 41-летний актер из фильма «Сволочи» Алексей Облаков

Актер и каскадер Алексей Облаков ушел из жизни в возрасте 41 года. Об этом сообщается на его личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Лешка Тучка 2.11.1982-2.10.2024. Скорбим», — написано в публикации.

Причина смерти артиста и какие-либо подробности не уточняются.

Алексей Облаков дебютировал в кино в качестве каскадера в проекте «Охота на асфальте». После этого актер исполнил роли еще в десяти кинокартинах, таких как «Молодая гвардия», «Боец. Рождение легенды», «СОБР» и другие.

Самой известной работой артиста стала роль в драме «Сволочи» в 2006 году. Там его партнерами были Александр Головин, Андрей Панин, Андрей Краско и другие популярные актеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американский актер Джон Эймос, наиболее известный по роли в сериале «Добрые времена», ушел из жизни в возрасте 84 лет. Его смерть наступила по естественным причинам. За свою карьеру актер успел принять участие во множестве популярных проектов.