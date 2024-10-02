Актер из сериала «Добрые времена» Джон Эймос скончался в возрасте 84 лет

Американский актер Джон Эймос, наиболее известный по роли в сериале «Добрые времена», ушел из жизни на 85-м году жизни. Об этом сообщает издание Deadline, ссылаясь на слова сына покойного Келли Кристофера Эймоса.

«Джон Эймос <…> умер в Лос-Анджелесе. Ему было 84 года», — цитирует издание слова Келли.

Выяснилось, что актер ушел из жизни еще 21 августа. Его смерть наступила по естественным причинам.

Актер снимался в сериале «Добрые времена» на протяжении двух лет — с 1974-го по 1976 год. За роль в сериале «Корни» Эймос был номинирован на премию «Эмми».

За свою карьеру актер успел принять участие во множестве популярных проектов, среди которых «Принц из Беверли-Хиллз», «Крепкий орешек 2», «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», «Бой с тенью», «Меня зовут Эрл» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти народного артиста РФ, композитора и певца Вячеслава Добрынина. Продюсер Игорь Матвиенко заявил, что музыка, написанная Добрыниным, всегда будет жить в сердцах людей.