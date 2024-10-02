Неудобные вопросы: ООН понизила аккредитацию шефу нью-йоркского бюро ВГТРК

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 56 0

Захарова: РФ отправила ноту ООН из-за лишения аккредитации журналиста Богданова

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel; 5-tv.ru

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По словам спикера МИД Захаровой, организации стоит обратить внимание на «команду хамов» Бербок.

Организация Объединенных Наций (ООН) понизила уровень аккредитации российскому журналисту, который также является шефом нью-йоркского бюро ВГТРК, Валентину Богданову за неудобные вопросы министру иностранных дел Германии Анналене Бербок на Генассамблее ООН.

«В сообщении организации утверждается, что Богданов нарушил правила доступа СМИ, но не указаны конкретные пункты, которые якобы нарушил журналист», — сообщается в Telegram-канале ВГТРК.

Телерадиокомпания также прикрепила комментарий ООН, в котором сообщается, что решение о замене пропуска Богдану на нерезидентский «вступает в силу немедленно».

«Наше постоянное представительство при ООН направило ноту генеральному секретарю организации с требованием прояснить обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям представителя ФРГ», — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва будет добиваться справедливости и восстановления Богданова в правах. Захарова также считает, что ООН должен отреагировать на поведение и самой Бербок, а также на ее «команду хамов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова призвала отказаться от провокаций на Ближнем Востоке.

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