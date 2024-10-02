«Сдержанность»: Захарова призвала отказаться от провокаций на Ближнем Востоке
Захарова: стороны конфликта на Ближнем Востоке должны отказаться от провокаций
Фото, видео: Leo Correa/ТАСС; 5-tv.ru
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Эскалация в регионе произошла на фоне ответного удара Ирана по Израилю.
Россия призвала все стороны конфликта на Ближнем Востоке проявить сдержанность и отказаться от провокаций. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Подчеркнуто, что все вовлеченные стороны должны отказаться от провокационных действий и проявлять сдержанность в соответствии с известными решениями ООН и ее Совета безопасности», — указала дипломат.
В ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с послами арабских государств участники выступили за немедленное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке. Кроме того, были высказаны опасения о начале крупномасштабной войны в этом регионе из-за нового витка эскалации палестино-израильского конфликта.
Захарова подчеркнула, что новые боевые действия грозят разрушительными последствиями для всего региона. Отмечается также, что Лавров и главы дипмиссий планируют помочь достичь мир между Израилем и Ираном.
Конфликт на Ближнем Востоке
Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа. «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ — объекты движения «Хезболла».
Боевые действия то затухали, то разгорались вновь. Стороны конфликта продолжали наносить друг по другу удары. Позднее, 17–18 сентября 2024 года в результате серии взрывов пейджеров, раций и телефонов, по данным ливанского министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлах».
По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. 23 сентября Израиль объявил о начале военной операции «Стрелы севера», в рамках которой, как утверждают израильские власти, наносятся удары по инфраструктуре движения «Хезболла».
Вчера, 1 октября, Иран выпустил по Израилю более сотни баллистических ракет.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремль решительно осудили удары по мирному населению на Ближнем Востоке.
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