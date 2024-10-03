ВОЗ предупредила об угрозе эпидемии из-за вируса Марбург

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 33 0

Вспышка уже произошла в Руанде.

ВОЗ предупредила об угрозе эпидемии из-за вируса Марбург

Фото: www.globallookpress.com/Yassinei Mahjoub via www.imago-i

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В сентябре этого года в Руанде, расположенной в Восточной Африке, произошла вспышка лихорадки Марбург. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опасается, что вирус может распространиться и в соседних странах — Демократической Республике Конго (ДРК), Танзании и Уганде.

«Есть риск трансграничного распространения лихорадки Марбург, так как случаи заболевания ею выявлены в районах Руанды, которые граничат с ДРК, Танзанией и Угандой», — говорится в заявлении организации.

ВОЗ потребовала от властей перечисленных стран принять дополнительные меры эпидемиологического контроля на границе с Руандой.

Минздрав Руанды сообщил о начале вспышки лихорадки Марбург 27 сентября. По последним данным ВОЗ, выявлено 26 заболевших, девять из которых скончались.

Лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.

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ВОЗ предупредила об угрозе эпидемии из-за вируса Марбург

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