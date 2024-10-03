Служить Родине: какие должности получили участники программы «Время героев»

Это принципиальный поворот страны к тем, кто без остатка отдает себя Отечеству. И теперь им предстоит доказать, что они не только безупречные бойцы, но и эффективные управленцы.

Герои спецоперации приходят и в мирную жизнь страны. Президент РФ Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе председателя Народного совета ДНР Артема Жогу. Командир легендарного батальона «Спарта» прошел стажировку по программе «Время героев», запущенную главой государства, и стал первым представителем так называемой новой политической элиты на высоком федеральном посту. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Воробьева.

Новый указ президента публикуют поздним вечером. Артем Жога приходит в кабинет к Путину еще в статусе председателя Народного Совета ДНР.

Без лишних слов Путин сразу переходит к делу — буквально через минуту говорит о важном решении.

«Я хочу вам сделать предложение, хочу вам предложить должность постоянного представителя президента в Уральском федеральном округе, это большая и важная работа», — говорит российский лидер.

Как только Жога услышал о таких кадровых решениях, на лице было нескрытое удивление. Но прежде чем услышать ответ, Путин обращает особое внимание — Урал для страны делает колоссально много.

«Урал — это промышленный регион, и не просто промышленный — там большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса сосредоточены. И, конечно, очень важно помогать людям, поддержать их в текущей работе», — отметил Путин.

Как и полагается военному, Артем Жога отвечает четко.

«Владимир Владимирович. Я солдат, я буду работать и служить Родине там, где я буду нужен на данный момент. Я понимаю, что это очень ответственная работа, но я готов выполнять поставленные задачи», — сказал Артем Жога.

Путин неоднократно заявлял — в стране сейчас создают новую политическую элиту. В основе те, кто уже доказали свою преданность отчеству. Жога — участник кадровой программы «Время Героев». Он стал десятым, кто уже получил назначение.

«Те коллеги, с которыми вы проходили обучение, в рамках платформы „Время героев“, многие их ни уже получили определенные назначения», — продолжил российский лидер.

«Время героев» — программа подготовки в лучших традициях госслужбы. Во время обучения у каждого опытный наставник — руководитель высшего уровня.

«Платформа обучения по вашей программе, которую вы инициировали, „Время Героев“ — действительно дает огромный багаж знаний. Хочу отметить, что та обратная связь с нашими наставниками, с которыми мы были на стажировке, это огромный плюс, работа над ошибками», — отметил Артем Жога.

В первом наборе 83 фронтовика, 20 из них — Герои России. Артем Жога — командир легендарного батальона «Спарта». Алексей Кондратьев теперь представляет Курскую область в Совете Федерации. Сразу после провокации украинских боевиков в приграничье помогал эвакуироваться местным жителям. А участник спецоперации и Герой России Артур Орлов теперь председатель правления «Движения первых».

Путин зачитал список всех, кто уже занял пост, и объявил о ближайших новых назначениях — в администрации президента, и в крупнейших компаниях страны, как, например, «Росатом».

«Все это — очень серьезная работа, каждый из них является очень серьезным назначением, каждое из этих направлений деятельности. И я уверен, они справятся», — подчеркнул Путин.

Это принципиальный поворот страны к тем, кто без остатка отдает себя Отечеству. И теперь им предстоит доказать, что они не только безупречные бойцы, но и эффективные управленцы.

«Ребята просили передать вам огромный привет и благодарность за то доверие и ту возможность, которую вы им оказали», — отметил Артем Жога в беседе с российским лидером.