«Стыдно на следующее утро не будет»: что поможет снизить тяжесть похмелья

Оказывается, вода должна быть под рукой не утром, а во время приема спиртного.

Чтобы проснуться на утро с ясной головой, следует сочетать спиртные напитки со стаканом обычной воды. Об этом рассказала нутрициолог Мария Сирош в беседе с 5-tv.ru.

Исследования голландских ученых разбили последние надежды любителей выпить спиртное. Результаты показали, что употребление воды само по себе никак не поможет снизить тяжесть похмелья, но есть несколько нюансов.

«Когда люди пьют много воды, они, конечно, снижают тяжесть похмелья, но совсем незначительно, и поэтому это на тяжесть похмелья особенно не влияет», — подтверждает нутрициолог.

Эксперт советует попробовать снизить неприятные последствия похмелья несколько другим способом. Например, когда наш организм перерабатывает алкоголь, то он тратит такое вещество как глутатион. Для того, чтобы повысить уровень глутатиона в крови, необходимо такое вещество, как ацетил цистеин.

«Например, оно содержится в таблетках от кашля АЦЦ или в каких-то биологически активных добавках», — говорит она.

Кроме того, если человек уже пьет алкоголь, то лучше его сочетать со стаканом воды, и делать это лучше после каждого выпитого алкогольного напитка. Это будет гораздо эффективнее, чем выпить воды уже после бурного застолья.

«Стакан воды после каждого алкогольного напитка дает возможность человеку выпить все-таки меньше, и поэтому тяжесть похмелья будет меньше. Ну и стыдно не будет на следующее утро», — объясняет эксперт

Помимо этого, стоит иметь ввиду, что темные алкогольные напитки вызывают гораздо более сильное похмелье, потому что они сильнее нагружают систему детоксикации, говорит нутрициолог.

«Поэтому лучше выбирать, конечно, светлые алкогольные напитки», — подытоживает Сирош.

Эксперт отмечает, что никогда не нужно торопиться. Лучше пить медленно, в идеале вообще пить немного. При этом до приема алкоголя лучше плотно поесть.

Если же похмелье уже наступило, то в данном случае может помочь пища с содержанием углеводов.

«Потому что после обильных возлияний, особенно если люди ничего не ели, уровень сахара в крови может падать», — объясняет Сирош.

Если наступает еще и тошнота, то специалист рекомендует выпить чай с имбирем, потому что имбирь снижает это неприятное чувство.

«Также облегчить тяжесть похмелья помогут электролиты. Это могут быть либо какие-то спортивные напитки, либо электролиты в порошке, которые нужно развести в воде, либо кокосовая вода, либо безалкогольное пиво. В крайнем случае можно слегка посолить воду и выпить», — советует нутрициолог.

Что касается витаминов, то могут помочь такие витамины группы B и цинк. Особенно B12 помогает защитить мозг этого негативного влияния алкоголя.

«Я бы, конечно, рекомендовала все-таки либо вообще не пить, либо пить так, чтобы не было похмелья, то есть очень умеренно», — резюмирует специалист.

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