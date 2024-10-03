РФС отменит сбор национальной команды при отсутствии соперника

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Союз отказался от идеи играть с российскими клубами.

РФС отменит сбор национальной команды при отсутствии соперника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Российский футбольный союз может отменить октябрьский сбор национальной сборной, если не будет найден хотя бы один соперник для товарищеского матча. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

Недавно одна из федераций Азиатской конфедерации футбола приняла решение отказаться от игры с Россией, несмотря на договоренность. После этого РФС заявило о возможной отмене сбора.

Отмечается, что руководство РФС и тренерский штаб Валерия Карпина отказались от идеи проводить матч против какого-то из российских клубов или сборной Мадиалиги.

Что же касается ноябрьской международной паузы, то уже есть договоренности о проведении двух товарищеских матчей в этот период. Одним из соперников, вероятно, станет сборная Сирии. Игры, согласно планам, пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи. Если в последнем городе матч не состоится, то альтернативой станет Волгоград.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная России вернулась в Москву после отмены матча с Таиландом из-за тайфуна «Яги». Игра должна была состояться 7 сентября в 16:00 по московскому времени, но погодные условия не позволили провести ее. Однако контрольную игру все же прошла. Она состоялась 5 сентября, российская сборная одержала победу со счетом 3:0.

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