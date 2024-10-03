Содержит нового парня? Бородина раскрыла изнанку отношений с Сердюковым

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 29 0

Бородина призналась, что ей не так важно, сколько зарабатывает ее новый бойфренд

Содержит нового парня? Бородина раскрыла изнанку отношений с Сердюковым

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Знаменитость решила раз и навсегда расставить все точки над «i».

Телеведущая Ксения Бородина негодует от предположения поклонников, что блогер Николай Сердюков состоит с ней в отношениях только ради денег. Об этом Ксения поделилась в своих соцсетях.

Подписчики в который раз уже опускают знаменитость «с небес на землю». Они уверены, что их любимая телеведущая не видит истины.

Ксения Бородина и ее возлюбленный Николай Сердюков.Ксения Бородина и ее возлюбленный Николай Сердюков. Фото: Instagram* / borodylia

«У кого больше денег — у Вас или у Николая?» — спросили любопытные фанаты у ведущей.

Ксения явно осталась недовольна таким интересом своей аудитории, но молчать не стала. Она указала, что вопрос по финансовой части их пару не волнует.

«Коля работает, хорошо зарабатывает, и никогда еще ситуация с деньгами не возникала как проблемная. Я не содержу мужчин, в моей жизни не было такой практики. Это вонючее клише, которое людям удобно на меня наклеивать, потому что они не могут поверить в то, что для меня не важно, сколько „бабок“ у мужика», — отметила телеведущая.

Но поклонников этим не подкупишь, они продолжают настаивать на своем. Фанаты напомнили, что ее экс-супруг Курбан Омаров находился в финансовой зависимости от Ксении.

Многие уверены, что с Сердюковым сейчас происходит подобная ситуация.

Ранее 5-tv.ru писал, что наивность Ксении не знает границ. По мнению поклонников, звезда не видит за своим счастьем коварного обманщика. 

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