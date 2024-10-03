«Чувства из гаджетов»: Путин призвал к сохранению культуры речи

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 20 0

Путин: цифровые навыки важны, однако о книгах забывать нельзя

«Чувства из гаджетов»: Путин призвал к сохранению культуры речи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В век современных технологий нельзя забывать о чтении и письменности.

Глава РФ Владимир Путин заявил о необходимости сохранять культуру речи и чтения. С таким заявлением он выступил на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года».

«Конечно, пальчиком нажимать кнопочки тоже важно, это чрезвычайно важно в современном мире, чтобы быть успешными, чтобы страна была успешной, надо владеть этими цифровыми методами получения знаний, обмена знаниями, достижения успеха в профессии. Но речевая культура чрезвычайно важна», — отметил президент.

Он призвал всех вместе задуматься над тем, как сохранить культуру речи, книг и письма в современное время технологий.

«Чувства из гаджетов трудно улавливать, а это важно», — также точно подметил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российский президент участвовал в церемонии открытия важных социальных объектов в новых регионах в формате видеоконференции. Президент назвал развитие Донбасса и Новороссии общенациональным приоритетом. Там сейчас развернулась большая стройка.

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«Чувства из гаджетов»: Путин призвал к сохранению культуры речи

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