Кровавая ссора в Кемеровской области: жена зарубила мужа топором

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая Эксклюзив 13 0

Жена зарубила мужа топором в Кемеровской области

Кровавая ссора в Кемеровской области: жена зарубила мужа топором

Фото: 5-tv.ru

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Женщина после случившегося сама обратилась в полицию.

Жена зарубила мужа топором в Кемеровской области. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Отмечается, что ночью 2 октября в разгар ссоры жена нанесла мужу более пяти ударов топором по голове. В результате от полученных травм мужчина скончался на месте.

Согласно данным источника, 60-летняя Татьяна и ее супруг, 61-летний Александр, находились в своей квартире на момент произошедшего. Уточняется, что оба были в трезвом состоянии и не употребляли алкогольные напитки. Конфликт возник между супругами с полуночи до часа ночи.

Женщина, видимо, не принявшая аргументы мужа, решила ему отомстить — она взяла топор и принялась к разборкам другим путем. После произошедшего женщина вызвала правоохранительные органы.

Сообщается, что пенсионерка ранее не привлекалась к уголовной ответственности, сейчас задержана и дает показания. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал. что конфликт из-за телевизора привел к трагедии, убийцу нашли в Москве спустя 28 лет.

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