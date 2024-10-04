«Как пел Высоцкий»: Путин отметил важность взаимодействия семьи и школы

Российский лидер встретился с педагогами в преддверии Дня учителя.

Эффективное образование невозможно без сотрудничества семьи и школы. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских конкурсов в сфере образования 3 октября, пишет URA.RU.

Российский лидер встретился с педагогами в преддверии Дня учителя. Беседа проходила в режиме видеосвязи.

«Помните, еще Высоцкий пел: „Чему нас учит семья и школа?“ Почему именно семья и школа? Не случайно, потому что только вместе можно добиться нужного эффекта», — отметил Путин.

Глава государства поддержал идею одного из педагогов по созданию курсов для учителей по взаимодействию с родителями. А также добавил, что базовые навыки прививают именно родители, но педагоги могут и должны оказывать влияние на родителей.