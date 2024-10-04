«Как пел Высоцкий»: Путин отметил важность взаимодействия семьи и школы

Путин: эффективное образование невозможно без сотрудничества семьи и школы
Фото: © РИА Новости/Нина Зотина
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Российский лидер встретился с педагогами в преддверии Дня учителя.
Эффективное образование невозможно без сотрудничества семьи и школы. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских конкурсов в сфере образования 3 октября, пишет URA.RU.
Российский лидер встретился с педагогами в преддверии Дня учителя. Беседа проходила в режиме видеосвязи.
«Помните, еще Высоцкий пел: „Чему нас учит семья и школа?“ Почему именно семья и школа? Не случайно, потому что только вместе можно добиться нужного эффекта», — отметил Путин.
Глава государства поддержал идею одного из педагогов по созданию курсов для учителей по взаимодействию с родителями. А также добавил, что базовые навыки прививают именно родители, но педагоги могут и должны оказывать влияние на родителей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин указал на необходимость заняться школами ДНР и ЛНР. Президент России также выразил благодарность героическим учителям.
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