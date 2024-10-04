Цистерна загорелась на нефтебазе под Воронежем после падения беспилотника

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Срочная новость 22 0

На месте инцидента работают экстренные службы.

Цистерна загорелась на нефтебазе под Воронежем после падения беспилотника

Фото: Романенко Эрик/ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

ВСУ предприняли попытку атаки на Воронежскую область с помощью беспилотников. Один из дронов, давленный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), упал на территории нефтебазы. В результате инцидента загорелась пустая цистерна. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев

«В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА (беспилотный летательный аппарат. — Прим. ред.), один из которых упал на территорию нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

На месте ЧП работают пожарные расчеты. Режим опасности атаки БПЛА в регионе пока сохраняется.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что приложение «Радар. НФ» для отслеживания украинских дронов удалили из GooglePlay.

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