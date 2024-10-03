Приложение «Радар. НФ» для отслеживания украинских дронов удалили из GooglePlay

Приложение «Радар. НФ», предназначенное для отслеживания вражеских беспилотников и ракет и экстренного реагирования на них, удалили из онлайн-магазина GooglePlay. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения «Народного фронта», которое разработало этот проект.

Сейчас приложение доступно в RuStore и AppGallery и формате чат-бота в Telegram. Вместе с тем разработчики намерены создать веб-версию приложения и опубликовать ее на сайте «Народного фронта».

«Несмотря на санкции и несправедливые удаления, мы продолжим работу, ведь наше приложение спасает жизни — помогает компетентным органам устранить вражеские беспилотники, предотвратить атаки на жилые дома, критическую инфраструктуру», — подчеркнул руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев.

По состоянию на 3 октября приложение «Радар. НФ» скачали уже больше 600 тысяч пользователей. При этом с момента его запуска были уже получены десять тысяч сигналов о БПЛА.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Rutube оказался доступен в Google Play только для жителей США. Прежде программа была удалена из магазина приложений.