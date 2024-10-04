В МЧС назвали возможную причину пожара на нефтехранилище под Пермью

Причиной возгорания на территории частной базы по хранению нефтепродуктов в Пермском крае могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом накануне сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар в промышленной зоне деревни Осенцы охватил десять тысяч квадратных метров, пламя перешло на емкости с топливом.

Сейчас дознаватели МЧС РФ устанавливают причину возгорания. Предполагается, что оно началось из-за неосторожного обращения с огнем. Кроме того, рассматривается версия аварийного режима работы электрооборудования.

В настоящее время пламя ликвидировано пожарными на площади десять «квадратов». На месте работали более 60 специалистов, а также было задействовано 19 единиц техники.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нефтехранилище загорелось на площади 10 тысяч «квадратов» под Пермью.