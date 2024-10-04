Нефтехранилище загорелось на площади 10 тысяч «квадратов» под Пермью

На месте работают спасатели.

В Пермском крае произошло возгорание на территории частной базы по хранению нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе МСЧ России. Пожар охватил площадь в десять тысяч квадратных метров.

«В промзоне деревни Осенцы горит частная база по хранению нефтепродуктов на десять тысяч квадратах. Огонь охватил емкости с топливом», — говорится в сообщении службы в официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудникам МЧС уже удалось локализовать крупное возгорание и не допустить переход огня на частный сектор, административный корпус и сухую траву.

На месте возгорания работает более 60 специалистов и 19 единиц техники.

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