Издеваются и избивают: жена участника СВО призвала ООН спасти мужа от пыток ВСУ

РИА Новости: жена участника СВО призвала ООН спасти мужа от пыток ВСУ
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
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Националисты пытаются принудить россиянку к совершению диверсии. В противном случае, обещают прислать видео с обезглавленным супругом.
Супруга участника спецоперации Юлия Полий призвала ООН остановить пытки ее мужа, находящегося в плену в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео с обращением женщины опубликовало РИА Новости.
«Прошу Организацию Объединенных Наций и международные правозащитные организации обратить внимание на нарушение (Украиной. — Прим. ред.) правил ведения войны и помочь мне вернуть мужа из плена ВСУ», — заявила Полий.
Женщина рассказала, что украинские националисты с ней связались через Telegram и начали шантажировать, угрожая убийством супруга. Они заставляли женщину поджечь пятигорский военкомат или военную машину, чтобы освободить мужа.
«Если не пришлю видео, мне пришлют видео с его отрезанной головой. Прошу общественность о помощи. Помогите», — сказала женщина.
Жена участника спецоперации также добавила, что однажды среди ночи с неизвестного номера ей позвонил сам муж и сообщил, что находится в плену у ВСУ и его жестоко избивают.
Это далеко не первый случай пыток российских военных в плену у ВСУ. В конце августа посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что националисты морят голодом и избивают наших бойцов.
Ранее 5-tv.ru писал, как заседание Совбеза ООН стало «концертной площадкой» для Владимира Зеленского.
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