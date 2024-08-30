Кормили только перед проверкой: как с ВС РФ обращаются в украинском плену
Мирошник: бойцов ВС РФ в украинском плену кормят только перед проверкой
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
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Россия фиксирует доказательства пыток над российскими военными со стороны Украины.
Российских солдат в украинском плену кормят только перед проверками и постоянно избивают. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью для РИА Новости.
«Приведу пример: человек, который по обмену был возвращен на нашу территорию, говорил мне: «Знаешь, когда нас начинали кормить и переставали избивать, мы понимали, что где-то через неделю к нам приедет проверка МККК, ООН или других иностранных наблюдателей. Как только они уезжали, нас начинали бить смертным боем, морить голодом и откровенно издеваться», — сообщил собеседник агентства.
По словам дипломата, в настоящий момент Следственный комитет и Минобороны России тщательно собирают информацию о пытках в плену Вооруженных сил Украины (ВСУ) у российских солдат, которые были возвращены домой. Мирошник заявил, что уже сегодня есть целая база, в котором собраны показания людей, столкнувшихся в плену с жестокостью со стороны киевского режима.
Все зафиксированные факты будут переданы мировому сообществу, подчеркнул Мирошник. Однако представят их только тем, кто готов будет о них услышать.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с возвращенными из плена российскими военнослужащими.
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