«Всегда открыт»: Песков оценил возможность встречи Путина и Байдена

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 56 0

Песков: Путин остается открытым ко всем контактам с зарубежными лидерами

Фото, видео: Patrick Semansky/ТАСС; 5-tv.ru

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Ранее американский лидер заявлял о готовности диалога на саммите G20.

Разговоры о встрече президента России Владимира Путина с лидером США Джо Байденом сейчас не ведутся. Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Каких-либо разговоров на этот счет не велось, и в настоящий момент предпосылок нет. Хотя президент неоднократно говорил, что он остается открытым для всех контактов», — сообщил журналистам Песков.

Он также добавил, что решение о поездке на саммит G20 («Большая двадцатка») в Кремле пока еще не приняли. Ожидается, что саммит G20 состоится уже в следующем месяце в Бразилии — 18–19 ноября.

При этом несколько дней назад Песков заявлял, что Россия не будет подписывать новый договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) с Соединенными Штатами.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Бразилии заявили о необходимости стратегического партнерства с Россией.

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