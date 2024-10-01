Песков: Россия не будет подписывать новый договор о СНВ с США

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 51 0

Москве необходимо трезво оценить сложившуюся ситуацию, прежде чем вступать в переговоры о стратегических наступательных вооружениях.

Фото, видео: Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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Россия не будет подписывать новый договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) с Соединенными Штатами. С таким заявлением вступил пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков в ходе ежедневного брифинга.

Спикер Кремля ответил на вопрос об информации, которую предоставил высокопоставленный источник. Песков заявил, что, хоть эта информация и обезличена, она, в целом, соответствует действительности. Аналогичное заявление не так давно сделал глава РФ Владимир Путин.

«Он сказал, что в связи с изменившимися условиями, конечно же, обсуждать стратегические наступательные вооружения, арсеналы и так далее, не принимая во внимание военную и ядерную инфраструктуру в Европе, не включая в переговорный процесс европейские государства и не затрагивая иные элементы стратегической безопасности, практически невозможно и Россия этого делать не будет», — отметил Дмитрий Песков.

По его словам, Москва должна трезво смотреть на сложившуюся ситуацию и адекватно оценивать угрозы, которые сегодня поступают со стороны западных стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин анонсировал изменения в ядерной доктрине России.

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