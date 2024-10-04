Белоусов поздравил отличившиеся в боях за Угледар войска ВС РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, которые установили контроль над городом Угледар Донецкой Народной Республики. Глава военного ведомства направил телеграммы бойцам. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Белоусов подчеркнул мужество, храбрость и отвагу солдат, проявленные ими в боях на одном из ключевых направлений в зоне специальной военной операции.

Глава ведомства провел параллель между современными российскими военнослужащими и солдатами Красной армии, которые освобождали Донбасс во время Великой Отечественной войны. В телеграмме упоминаются пять подразделений ВС РФ: один полк и четыре бригады.

Ранее Минобороны сообщило о полном освобождении Угледара. Этот населенный пункт наши войска атаковали с самого начала СВО. Операции по освобождению города предшествовала долгая и кропотливая работа летчиков, морпехов, танкистов и артиллеристов. Важную роль во время сражения за город сыграли танкисты морской пехоты Тихоокеанского флота.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ освободили за неделю шесть населенных пунктов в зоне СВО.