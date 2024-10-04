Белоусов поздравил отличившиеся в боях за Угледар войска ВС РФ

Министр обороны сравнил российских военнослужащих с солдатами Красной армии.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, которые установили контроль над городом Угледар Донецкой Народной Республики. Глава военного ведомства направил телеграммы бойцам. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Белоусов подчеркнул мужество, храбрость и отвагу солдат, проявленные ими в боях на одном из ключевых направлений в зоне специальной военной операции.
Глава ведомства провел параллель между современными российскими военнослужащими и солдатами Красной армии, которые освобождали Донбасс во время Великой Отечественной войны. В телеграмме упоминаются пять подразделений ВС РФ: один полк и четыре бригады.
Ранее Минобороны сообщило о полном освобождении Угледара. Этот населенный пункт наши войска атаковали с самого начала СВО. Операции по освобождению города предшествовала долгая и кропотливая работа летчиков, морпехов, танкистов и артиллеристов. Важную роль во время сражения за город сыграли танкисты морской пехоты Тихоокеанского флота.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ освободили за неделю шесть населенных пунктов в зоне СВО.
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