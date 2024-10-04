ВС РФ освободили за неделю шесть населенных пунктов в зоне СВО

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 33 0

Об этом сообщило Минобороны РФ в своей свежей сводке.

ВС РФ освободили за неделю шесть населенных пунктов в зоне СВО

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) за неделю освободили шесть населенных пунктов, в том числе Угледар. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей свежей сводке.

«Подразделения группировки войск „Восток“ заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Группировка «Центр» освободила Нелеповку и Крутой Яр в ДНР, группировка «Юг» — донецкое Верхнекаменское, «Запад» — Макеевку в Луганской Народной Республике и Вишневое в Харьковской области.

Важно отметить, что Угледар является стратегически важным городом для всей линии обороны ВСУ на донецком фронте.

Город штурмовали с осени 2022-го. В прошлогоднем украинском «контрнаступлении» именно ему отводилась роль плацдарма для броска на Волноваху и перерезания стокилометровой асфальтированной трассы Донецк — Мариуполь.

Оттуда украинские боевики могли вести разведку всего юга ДНР, и имели возможность обстреливать населенные пункты.

Российские войска продолжают продвижение в районах населенных пунктов Дзержинск, Красный Яр, Гродовка и Горняк Донецкой народной республики, а также занимают выгодные рубежи и позиции в районах Купянска, Новоосиново и Лозовой.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские бойцы освобождали Угледар.

Тема:
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