Страшнее ковида: россиян предупредили об опасности «верблюжьего гриппа»

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Никита Яблочкин
Никита Яблочкин 20 0

Биолог Баранова: верблюжий грипп вызывает лихорадку, кашель и отдышку

Страшнее ковида: россиян предупредили об опасности «верблюжьего гриппа»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Что известно об этом вирусе?

В Саудовской Аравии был зафиксирован один случай заражения вирусом, который похож на COVID, но считается гораздо более опасным. Этот вирус известен как «верблюжий грипп». Что это за болезнь и как можно ею заразиться — рассказала в беседе с aif.ru профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Эксперт объясняет, что данный вирус имеет научное название MERS и является «дальним родственником» коронавируса. Однако он считается более опасным, чем привычный для людей COVID. Этот вирус пришел от летучих мышей к верблюдам, а уже оттуда к людям. Однако профессор подчеркивает, что заразиться этим вирусом можно не только при взаимодействии с животными.

«Вот и случай в Саудовской Аравии к верблюдам отношения не имеет, но есть нюансы», — подчеркивает биолог.

Чтобы лучше разъяснить ситуацию, Анча Баранова приводит хронологию событий, связанных с этим случаем заражения. 28 августа у мужчины начала развиваться лихорадка, сопровождаемая кашлем, одышкой и учащенным сердцебиением. Через три дня его госпитализировали в медицинское учреждение, а еще через несколько дней выписали, так как не обнаружили ничего опасного. Радостный мужчина сразу же отправился в Пакистан, но 4 сентября пришел положительный результат анализа мазка из носоглотки на MERS-CoV.

«Началась погоня, больного выловили и снова госпитализировали уже в Пакистане. Следующий тест оказался отрицательным, поэтому 13 сентября его выписали окончательно. К сожалению, был ли мужчина заразен во время своего путешествия из Саудовской Аравии в Пакистан, неизвестно. Но вроде бы больше пока никто не заболел», — отметила биолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сентябре в восточноафриканской Руанде произошла вспышка лихорадки Марбург

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