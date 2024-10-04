Путин: России хотят создать сложности при международных расчетах

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Глава государства отметил, что работа по противодействию «со стороны» идет.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Meng Dingbo; 5-tv.ru

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Владимир Путин провел сегодня заседание Совбеза. Глава государства предложил обсудить меры по формированию системы международных расчетов. Он отметил, что сейчас этот вопрос является одним из самых серьезных вызовов для нашей страны.

«В современных условиях это одна из серьезных задач и вызовов для нас. В целом, работа идет нормально, но лучше о сложностях говорить своевременно и намечать необходимые действия для преодоления этих сложностей, которые нам пытаются создать со стороны», — отметил российский лидер.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин указал, что Запад применяет санкции для нечестной конкуренции в энергетике.

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