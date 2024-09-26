Путин: Запад применяет санкции для нечестной конкуренции в энергетике

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Глава государства выступил на пленарной сессии «Российской энергетической недели».

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Лельчук; 5-tv.ru

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Западные страны используют санкции и предлоги защиты прав человека или евроатлантических ценностей в качестве инструмента нечестной конкуренции на энергетическом рынке. Однако в результате США, Великобритания и их союзники лишь подстегнули развитие альтернативных решений в ТЭК. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Глава государства выступил на пленарной сессии международного форума «Российской энергетической недели».

«Все эти инструменты используются, прежде всего, как инструменты недобросовестной конкуренции. Мотив очевиден: Запад не хочет конкуренции, потому что не справляется с ней. Проигрывает часто в условиях честной борьбы, прибегает к дискриминации подавая ее под маской мнимой евроатлантической солидарности, борьбы за права человека и так далее», — сказал он, подчеркнув, что у Запада много предлогов.

В результате же Запад своими действиями подстегнул развитие альтернативных решений, логистики, страховки, систем международных расчетов и технологических инноваций в топливно-энергетическом комплексе России. Процесс это непростой, но он идет, причем неуклонно.

Как заявил Путин, уже сегодня данные решение независимы от постороннего влияния. Они постепенно выстраиваются на качественной новой технологической основе и становятся с каждым днем более эффективными и распространенными.

Ранее 5-tv.ru писал, что глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС. Как заявил глава российского государства Владимир Путин на «Российской энергетической неделе», страны Северной Америки Европы утратят свои позиции не скоро, однако занимать лидирующих ступеней в мировой экономике они больше не будут.

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