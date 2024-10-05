«Такого еще не было»: певица Анет Сай рассказала о подготовке к свадьбе

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая Эксклюзив 17 0

Певица Анет Сай рассказала о подготовке к свадьбе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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По словам артистки, торжество буквально прогремит на всю страну.

Певица Анет Сай и ее возлюбленный Дмитрий планируют устроить масштабную свадьбу. Об этом звезда сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Трибьют Валерии» в Live Арене.

Артистка отметила, что они перенесли торжество на следующую весну, потому что хотят организовать мероприятие на воздухе. Пара пригласит поклонников и журналистов на большой концерт, а семейное застолье, на котором будут присутствовать 10-15 человек, планируют провести после этой части.

«Для нас вы все близкие, нам хочется всех принять. Единственное, где мы можем это сделать — это концерт», — заверила певица.

Также Анет отметила, что в их планах с возлюбленным ввести моду на празднование свадебного торжества на сцене. Певица заявила, что «такого еще не было», они первые реализуют эту идею.

Ранее 5-tv.ru писал, как Анет Сай полюбила спорт. По словам певицы, интерес к спорту привил ей отец. Благодаря ежедневным тренировкам в детстве, сейчас певица еще больше полюбила спорт.

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