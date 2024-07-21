«С папой ходила на бокс»: певица Анет Сай рассказала, как она полюбила спорт

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 40 0

Певица Анет Сай полюбила спорт благодаря папе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Артистка поведала о своих увлечениях и хобби.

Певица Анета Сай рассказала, благодаря кому она сейчас любит и занимается спортом. Оказалось, еще в детстве папа начал взращивать в дочери интерес к спорту. В этом она призналась в эксклюзивном интервью 5-tv.ru на фестивале «Новое Радио СуперДВИЖ».

«Все по классике, все по чуть-чуть. Коньки, с папой я на тренировки по боксу ходила постоянно. Только я там какие-то свои упражнения делала, а они боксировали. Папа постоянно на пробежки меня брал. Все свое детство я провела в упражнениях, в отжиманиях, подтягиваниях, в беге, в прессе. Папа приучал меня к такому», — сказала знаменитость на музыкально-спортивном шоу «Новое Радио СуперДВИЖ».

К слову, в семье певицы не только папа увлекался спортом, но и ее дедушка. В одном из интервью артистка рассказывала, что дедушка любил хоккей. В детстве она посматривала игры, но ничего не понимала. Лишь с годами стала вникать в правила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса Екатерина Молоховская относится к экстриму.

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