Р. Diddу причастен? Семья Тупака возобновила расследование его убийства

Родственники решили самостоятельно проверить теорию заговора, связанную со смертью легенды рэпа.

Семья рэпера 2Pac (Тупак Шакур) наняла следователей, чтобы найти возможную связь между его убийством и американским рэпером P. Diddy (Шоном Комбсом). Об этом сообщил телеканал Court TV.

По данным издания, для этих целей был нанят адвокат из Нью-Йорка по имени Алекс Спиро — именно он будет заниматься расследованием.

Рэпер Тупак Шакур был застрелен в Лас-Вегасе в 1996 году. На протяжении 27 лет полиция не могла найти убийцу.

Лишь в 2023 году полиция взяла под арест Дуэйна (Keffe D) Дэвиса.

Известно, что в своих мемуарах 2019 года под названием «Легенда Комптон-стрит» он сам признался, что находился в том самом авто, из которого стреляли в Тупака. Сам обвиняемый в суде отказался признавать свою вину в содеянном.

По одной из теорий заговора, завирусившихся в интернете, именно P. Diddy стал заказчиком убийства Шакура. Сделал он это с целью убрать с дороги успешного соперника другого рэпера — The Notorious B.I.G. (Бигги), который сотрудничал с лейблом P. Diddy.

Интересно, что после этого громкого убийства сам Бигги прожил недолго — рэпер был застрелен всего через полгода после убийства Тупака.

Дело P. Diddy

Рэпера P. Diddy задержали в номере отеля 17 сентября этого года. Ему предъявлены обвинения в рэкете, секс-траффикинге и сутенерстве. По версии следствия, Комбс «совершал насилие, угрожал и принуждал женщин и свое ближайшее окружение к исполнению его сексуальных желаний». После он приступал к сокрытию улик ради сохранения репутации, что тоже приравнивается к противоправным действиям.

Прокуроры утверждают, что P. Diddy перевозил через границы штатов мужчин и женщин, работавших в секс-индустрии, используя собственную бизнес-империю, включая звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment. Доставлял их для участия в сексуальных представлениях под названием «Freak Offs». Суд отказал музыканту в освобождении под залог.

На фоне этого скандала в Сети появляется все больше слухов о причастности рэпера и к другим громким преступлениям в Голливуде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФБР предоставили Бену Аффлеку видео с участием Лопес после обыска в доме P. Diddy. Могли ли эти материалы стать причиной их развода?