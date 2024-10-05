Р. Diddу причастен? Семья Тупака возобновила расследование его убийства

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 26 0

Семья рэпера Тупака Шакура наняла следователя для установления связи с Пи Дидди

Р. Diddу причастен? Семья Тупака возобновила расследование его убийства

Фото: www.globallookpress.com

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Родственники решили самостоятельно проверить теорию заговора, связанную со смертью легенды рэпа.

Семья рэпера 2Pac (Тупак Шакур) наняла следователей, чтобы найти возможную связь между его убийством и американским рэпером P. Diddy (Шоном Комбсом). Об этом сообщил телеканал Court TV.

По данным издания, для этих целей был нанят адвокат из Нью-Йорка по имени Алекс Спиро — именно он будет заниматься расследованием.

Рэпер Тупак Шакур был застрелен в Лас-Вегасе в 1996 году. На протяжении 27 лет полиция не могла найти убийцу.

Лишь в 2023 году полиция взяла под арест Дуэйна (Keffe D) Дэвиса.

Известно, что в своих мемуарах 2019 года под названием «Легенда Комптон-стрит» он сам признался, что находился в том самом авто, из которого стреляли в Тупака. Сам обвиняемый в суде отказался признавать свою вину в содеянном.

По одной из теорий заговора, завирусившихся в интернете, именно P. Diddy стал заказчиком убийства Шакура. Сделал он это с целью убрать с дороги успешного соперника другого рэпера — The Notorious B.I.G. (Бигги), который сотрудничал с лейблом P. Diddy.

Интересно, что после этого громкого убийства сам Бигги прожил недолго — рэпер был застрелен всего через полгода после убийства Тупака.

Дело P. Diddy

Рэпера P. Diddy задержали в номере отеля 17 сентября этого года. Ему предъявлены обвинения в рэкете, секс-траффикинге и сутенерстве. По версии следствия, Комбс «совершал насилие, угрожал и принуждал женщин и свое ближайшее окружение к исполнению его сексуальных желаний». После он приступал к сокрытию улик ради сохранения репутации, что тоже приравнивается к противоправным действиям.

Прокуроры утверждают, что P. Diddy перевозил через границы штатов мужчин и женщин, работавших в секс-индустрии, используя собственную бизнес-империю, включая звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment. Доставлял их для участия в сексуальных представлениях под названием «Freak Offs». Суд отказал музыканту в освобождении под залог.

На фоне этого скандала в Сети появляется все больше слухов о причастности рэпера и к другим громким преступлениям в Голливуде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФБР предоставили Бену Аффлеку видео с участием Лопес после обыска в доме P. Diddy. Могли ли эти материалы стать причиной их развода?

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