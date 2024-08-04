Причина развода ясна: ФБР предоставили Бену Аффлеку видео с участием Лопес

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 77 0

Бен Аффлек бросил Дженнифер Лопес после просмотра видео от ФБР

Причина развода ясна: ФБР предоставили Бену Аффлеку видео с участием Лопес

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos

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Каким образом в этой истории замешаны американские спецслужбы?

В руки актера Бена Аффлека попали видеозаписи из Федерального Бюро Расследований (ФБР), которые компрометируют его супругу — певицу Дженнифер Лопес. Теперь он не может смириться с тем, что увидел и подал документы на развод. Об этом сообщают инсайдеры газете Daily Mail.

Официально пара еще ничего не сообщала о причинах своего развода, в связи с чем появляется много версий произошедшего.

Например, недавно бывший генеральный директор Death Row Records Шуга Найт заявил, что в распоряжении Аффлека попали некие видеоматериалы, которые предоставили ему ФБР после обыска в доме у рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy.

По совместительству он также является бывшим парнем Лопес, с которым она встречалась с 1999 по 2001 год — еще до ее романа с Беном Аффлеком.

Согласно его словам, на том видео была Дженнифер вместе рэпером. То, что они там делали, остается конфиденциальной информацией, однако после увиденного актер уже не мог по-прежнему смотреть на свою жену.

«Я совершенно уверен, что он никогда не сможет смотреть на нее по-прежнему. Из-за этого они решились на развод», — говорит Найт.

Найт утверждает, что, когда Аффлек все узнал и увидел, то дома начался большой скандал. Однако все серьезнее, чем может показаться на первый взгляд, ведь речь идет о преступных деяниях.

Известно, что P. Diddy и Дженифер Лопес были замешаны в печально известном инциденте со стрельбой в ночном клубе в 1999 году, а видео, найденное в ходе обыска ФБР, как раз имеет прямое отношение к тем событиям.

В мае 2024 года рэпера обвинили в торговле людьми, а также в сексуальном и физическом насилии. Лопес никак не комментировала эти события. После всего этого стали всплывать и новые подробности того дня в 1999 году. 

«Они знают тот факт, что Лопес солгала — она отправила невиновного человека в тюрьму, разрушила его жизнь», — говорит Найт.

Все это добавляет нешуточный накал этой истории с разводом, и еще больше запутывает историю взаимоотношений Лопес и Аффлека.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали бракоразводный процесс.

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