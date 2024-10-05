Оговорочка по Байдену: президент США перепутал Белый дом с бассейном

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 72 0

Джо Байден ошибочно назвал Белый дом плавательным бассейном

Оговорочка по Байдену: президент США перепутал Белый дом с бассейном

Фото: www.globallookpress.com/Kevin Lamarque

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Как отмечают американские СМИ, эта оговорка Байдена хотя бы безобидная, в отличие от некоторых других.

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, хотя в Америке к этому уже привыкли. Об этом пишет портал EADaily.

Глава Соединенных Штатов выступал на брифинге в Белом доме, но почему-то решил, что находится в плавательном бассейне.

«Меня зовут Джо Байден. Добро пожаловать в плавательный бассейн», — заявил он.

Портал обратил внимание на реакцию зарубежных СМИ, которые утверждают, что это в этот раз президент сам понял свою ошибку, и оговорка его развеселила. К тому же, это не самый неприятный такой случай.

Например, недавно на заседании саммита НАТО в Вашингтоне Джо Байден оговорился, назвал президентом Украины Владимира Путина. при этом нелегитимный президент* Украины Владимир Зеленский стоял рядом с ним на сцене.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность встречи Владимира Путина и Байдена.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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