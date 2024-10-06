Женщина с дробовиком захватила заложников в турецком роддоме

Неизвестная женщина, вооруженная дробовиком, взяла в заложники пациентов и сотрудников родильного дома в турецком городе Кахраманмараш. Об этом сообщает агентство İhlas Haber Ajansi (IHA).

По данным местных журналистов, 45-летняя женщина вошла в здание больницы с оружием в руках. Она что-то прокричала, а потом наставила дуло дробовика на персонал учреждения. Турчанка не предъявляла никаких требований.

Прибывшие на место происшествия полицейские смогли уговорить террористку сдаться.

После инцидента женщину допросили. Как писали в СМИ, она намеревалась покончить жизнь самоубийством. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Беслане прошли траурные мероприятия, посвященные 20-й годовщине теракта. В разрушенном здании школы, которая была захвачена, прошла панихида по погибшим — их 334 человека. Большинство из них — дети. У фотографий жертв зажгли свечи, положили свежие цветы. Люди принесли бутылки с водой. От спортивного зала школы собравшиеся почтить память погибших отправился к мемориалу «Город ангелов».