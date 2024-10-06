Не дожил три недели до 35-летия: умер австралийский певец Джек Колвелл

За две недели до кончины музыкант анонсировал выход нового альбома.

За три недели до 35-летия скончался австралийский певец и автор песен Джек Колвелл. Печальное известие сообщил портал News.com. Что произошло с артистом, неизвестно. Он строил планы на будущее и собирался выпустить свой второй альбом, который незадолго до смерти анонсировал.

«Привет всем! С нетерпением жду скорого выпуска новой музыки. Миксы почти готовы, и запланирован мастеринг. Я давно говорил, что LP2 скоро будет с вами, и этот день не за горами!» — писал он.

Теперь же пока неизвестно, будет ли выпущен диск. Всего же за свою карьеру Джек Колвелл издал лишь один альбом под названием Swandream. Пластинка, вышедшая в 2020 году и спродюсированная певицей Сарой Бласко, вошел в топ релизов года.

«Там, где я заботился о том, чтобы звучать и выглядеть красиво, он не боялся лаять, орать и кричать. Джек был сосредоточен только на песне и донесении ее до своей аудитории, даже если это заставляло некоторых пугаться свирепого, извивающегося, воющего музыканта на сцене», — признался друг погибшего, музыкант Брендан Маклин в интервью газеты The Guardian.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло прощание с музыкантом Вячеславом Добрыниным.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ