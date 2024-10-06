Собянин: территории у 41 транспортного объекта будут благоустроены в этом году

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

В том числе, у городского вокзала Серп и Молот появятся четыре детские площадки.

Собянин: территории у 41 транспортного объекта будут благоустроены в этом году

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий рядом со станциями метро, МЦД и МЦК. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вместе со стандартными работами (улучшение транспортной и пешеходной доступности станций) создаем места отдыха, детские и спортивные площадки, зоны для выгула собак», — говорится в сообщении.

До конца 2024 года планируется благоустроить пространства возле 41 объекта транспорта. Среди них: шесть станций Троицкой линии, сквер у станции «Генерала Тюленева», четыре спортивных и шесть детских площадок около МЦД Перово, два сквера и семь детских площадок рядом с «Бибирево», а также четыре детские площадки с развивающим оборудованием для ребят разных возрастов у московского городского вокзала Серп и Молот.

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