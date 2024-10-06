Один человек погиб и девять пострадали в Израиле в результате стрельбы

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 12 0

Вооруженный мужчина напал на прохожих на центральном вокзале города Беэр-Шева.

Один человек погиб и девять пострадали в Израиле в результате стрельбы

Фото: Reuters/Ammar Awad

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На центральном вокзале города Беэр-Шева в Израиле вооруженный мужчина напал на прохожих. В результате девушка в возрасте около 25 лет погибла, девять человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).

Известно, что нападения произошли в трех местах: в здании вокзала в «Макдоналдс», в ближайшем кафе и на улице.

Террориста удалось ликвидировать, им оказался выходец из бедуинской общины в Негеве. В настоящее время ведутся поиски его возможных сообщников.

В пресс-службе скорой помощи уточнили, что степень тяжести состояния одного человека оценивается от средней до тяжелой, трое получили огнестрельные ранения, еще пятеро — с легкими ушибами и травмами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что армия обороны Израиля начала проводить контртеррористическую операцию в районе лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Отмечается, что ЦАХАЛ окружил район и начал действовать.

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