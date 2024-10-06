ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию в районе лагеря беженцев в Газе

В Джабалии военные действия будут продолжаться «необходимое» время, подчеркнули в израильской армии.
Фото: Reuters/Hussam Al-Zaanin
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Армия обороны Израиля начала проводить контртеррористическую операцию в районе лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.
«После получения предварительных разведданных и оценки ситуации, которые указывают на присутствие террористов и террористической инфраструктуры в районе Джабалии на севере сектора Газа, а также на усилия ХАМАС по восстановлению своего оперативного потенциала в этом районе, 162-я дивизия начала операцию в районе Джабалии ночью», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что ЦАХАЛ окружил район и начал действовать. Израильская авиация до и во время этой контртеррористической операции атаковала десятки военных объектов, включая склады боеприпасов, подземные инфраструктуры, «отряды террористов», а также иные военные объекты.
«Операция будет продолжаться столько, сколько необходимо, систематически нанося ущерб и основательно уничтожая террористическую инфраструктуру в регионе», — заявили в армии.
Конфликт на Ближнем Востоке
Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа. «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ — объекты движения.
Позднее, 17–18 сентября 2024 года в Ливане в результате серии взрывов пейджеров, раций и телефонов, по данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы».
По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. 23 сентября страна объявила о начале военной операции «Стрелы севера», в рамках которой, как утверждают власти, наносятся удары по инфраструктуре движения «Хезболла».
1 октября, Иран выпустил по Израилю более сотни баллистических ракет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что не меньше 18 палестинцев погибли после удара Израиля по мечети в секторе Газа.
- 6 окт
- Не меньше 18 палестинцев погибли после удара Израиля по мечети в секторе Газа
- 6 окт
- Нетаньяху назвал позором призыв Макрона прекратить поставки оружия Израилю
- 5 окт
- Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю
- 2 окт
- «Сдержанность»: Захарова призвала отказаться от провокаций на Ближнем Востоке
- 1 окт
- США начали перебрасывать боевые самолеты на Ближний Восток для сдерживания Ирана
- 29 сент
- Кровный враг Израиля и США: новый генсек «Хезболлы» может стать жестче Насраллы
- 29 сент
- Армия Израиля ликвидировала в Ливане одного из лидеров «Хезболлы» Набиля Каука
- 29 сент
- Каким будет ответ: ликвидация Насраллы может привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке
- 28 сент
- Израиль ликвидировал командира ХАМАС на юге Сирии
- 28 сент
- Лавров призвал немедленно остановить «спираль насилия» на Ближнем Востоке
Читайте также
76%
-0.16 104.74
-0.13
Нашли ошибку?