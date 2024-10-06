ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию в районе лагеря беженцев в Газе

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

В Джабалии военные действия будут продолжаться «необходимое» время, подчеркнули в израильской армии.

ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию в районе лагеря беженцев в Газе

Фото: Reuters/Hussam Al-Zaanin

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля начала проводить контртеррористическую операцию в районе лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«После получения предварительных разведданных и оценки ситуации, которые указывают на присутствие террористов и террористической инфраструктуры в районе Джабалии на севере сектора Газа, а также на усилия ХАМАС по восстановлению своего оперативного потенциала в этом районе, 162-я дивизия начала операцию в районе Джабалии ночью», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что ЦАХАЛ окружил район и начал действовать. Израильская авиация до и во время этой контртеррористической операции атаковала десятки военных объектов, включая склады боеприпасов, подземные инфраструктуры, «отряды террористов», а также иные военные объекты.

«Операция будет продолжаться столько, сколько необходимо, систематически нанося ущерб и основательно уничтожая террористическую инфраструктуру в регионе», — заявили в армии.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа. «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ — объекты движения.

Позднее, 17–18 сентября 2024 года в Ливане в результате серии взрывов пейджеров, раций и телефонов, по данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы».

По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. 23 сентября страна объявила о начале военной операции «Стрелы севера», в рамках которой, как утверждают власти, наносятся удары по инфраструктуре движения «Хезболла».

1 октября, Иран выпустил по Израилю более сотни баллистических ракет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что не меньше 18 палестинцев погибли после удара Израиля по мечети в секторе Газа.

Тема:
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