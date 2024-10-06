Умер самый долгоживущий человек с прогерией Сэмми Бассо
В 28 лет в Италии умер самый долгоживущий человек с прогерией Сэмми Бассо
Фото: Из открытых источников
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Его запомнили как жизнерадостного человека, который всегда готов прийти на помощь.
Самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения скончался в Италии. Об этом сообщает агентство Reuters.
Сэмми Бассо ушел из жизни 5 октября в возрасте 28 лет. Он получил широкую известность благодаря фильму о его поездке в США с родителями и лучшим другом.
«Сегодня наш свет, наш проводник погас. Спасибо, Сэмми, что сделал нас частью своей прекрасной жизни», — написала Итальянская ассоциация по борьбе с прогерией в своих соцсетях.
Отмечается, что в двухлетнем возрасте Сэмми поставили диагноз «прогерия», а через три года его родители основали Итальянскую ассоциацию прогерии.
Прогерия, также известная как синдром Хатчинсона-Гилфорда, провоцирует у людей быстрое старение, в результате чего они выглядят старше своих лет, качество жизни снижается, а ее продолжительность без лечения составляет примерно 13 лет.
Заболевание поражает каждого восьмимиллионного новорожденного. В мире зарегистрировано всего 130 случаев классической прогерии.
Ранее 5-tv.ru писал, что умер австралийский певец Джек Колвелл за неделю до своего 35-летия.
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