Умер самый долгоживущий человек с прогерией Сэмми Бассо

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 136 0

В 28 лет в Италии умер самый долгоживущий человек с прогерией Сэмми Бассо

Умер самый долгоживущий человек с прогерией Сэмми Бассо

Фото: Из открытых источников

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Его запомнили как жизнерадостного человека, который всегда готов прийти на помощь.

Самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения скончался в Италии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сэмми Бассо ушел из жизни 5 октября в возрасте 28 лет. Он получил широкую известность благодаря фильму о его поездке в США с родителями и лучшим другом.

«Сегодня наш свет, наш проводник погас. Спасибо, Сэмми, что сделал нас частью своей прекрасной жизни», — написала Итальянская ассоциация по борьбе с прогерией в своих соцсетях.

Отмечается, что в двухлетнем возрасте Сэмми поставили диагноз «прогерия», а через три года его родители основали Итальянскую ассоциацию прогерии.

Прогерия, также известная как синдром Хатчинсона-Гилфорда, провоцирует у людей быстрое старение, в результате чего они выглядят старше своих лет, качество жизни снижается, а ее продолжительность без лечения составляет примерно 13 лет.

Заболевание поражает каждого восьмимиллионного новорожденного. В мире зарегистрировано всего 130 случаев классической прогерии.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер австралийский певец Джек Колвелл за неделю до своего 35-летия.

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Умер самый долгоживущий человек с прогерией Сэмми Бассо

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