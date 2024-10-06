«Не выкарабкался»: умер исполнитель роли депутата Наливкина — актер Андрей Неретин

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 62 0

Умер исполнитель роли депутата Наливкина — актер Андрей Неретин

«Не выкарабкался»: умер исполнитель роли депутата Наливкина — актер Андрей Неретин

Фото: Из открытых источников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Причиной трагедии стал двухдневный запой из-за окончательного закрытия проекта.

Умер Андрей Неретин — актер, сыгравший вымышленного депутата Виталия Наливкина в сатирическом YouTube-шоу. Информацию подтвердил 5-tv.ru режиссер проекта Андрей Клочков.

По его словам, Неретин скончался в субботу, 5 октября, в 19:00 по приморскому времени в больнице, куда его доставили за день до этого после двухдневного запоя.

«Он беспробудно, на протяжении двух дней, употреблял спиртное, и за день до кончины мы его нашли у него дома в плачевном состоянии. Вызвали врачей, „скорую“. Его увезли в больницу. Ну а спустя сутки нам позвонили и сказали, что он не выкарабкался», — сообщил Клочков.

По словам режиссера, причиной запоя Неретина стал шок после новости о том, что проект, который сделал его знаменитым на всю страну, окончательно закрывается.

«Это послужило причиной того, что он сорвался. Он до этого год не пил, держался. Летом ему операцию делали, всеми подписчиками деньги собирали, все это ему организовывали, и он абсолютно был здоров, а тут эта новость, конечно, его подкосила», — рассказал Клочков.

Режиссер отметил, что Неретин был уникальным в своем роде актером, а его смерть стала ударом для всех, кто имел отношение к созданию проекта с его участием.

«Другого такого нет. Он в своем образе бы неповторим. Каким бы он ни был, со своими особенностями, но образ был уникальный у него, конечно», — отметил режиссер.

Продюсер проекта Семен Вавилов подтвердил, что Неретин очень переживал по поводу закрытия шоу, что, видимо, и стало причиной запоя, приведшего к трагедии.

«Мы и так не снимали наши видеосюжеты практически три года. Но он все ждал, что все наладится. Позавчера его доставили в больницу, и на следующей день он скончался, не приходя в сознание», — поделился Вавилов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многократно судимую за истязание, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью актрису из шоу про депутата Наливкина арестовали на десять суток.

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
94.87
-0.16 104.74
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:22
«Важно бережное отношение»: как выбрать самую вкусную хурму
18:04
Ирина Дубцова в свои 42 года планирует стать матерью во второй раз
17:58
«Половина месячной нормы»: Москву накроют обильные осадки
17:40
«Не выкарабкался»: умер исполнитель роли депутата Наливкина — актер Андрей Неретин
17:22
Зятя убитой Ирины Фарион ликвидировали в зоне спецоперации
17:02
Умер самый долгоживущий человек с прогерией Сэмми Бассо

Сейчас читают

Врач объяснила, чем на самом деле нужно запивать лекарства
Армия России за сутки ликвидировала 1,6 тысячи боевиков ВСУ в зоне СВО
У него уже новая семья, а у вас? Психолог советует, как разлюбить бывшего
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения