В Казахстане прошел референдум о строительстве АЭС
Власти республики планируют возвести станцию к 2035 году.
Фото: © РИА Новости/Ертай Сарбасов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Казахстане завершился общенациональный референдум по вопросу строительства первой в стране АЭС, которую хотят возвести на берегу озера Балхаш к 2035 году.
По данным местных СМИ, голосование признано состоявшимся, что означает участие в нем более половины граждан, имеющих право голоса. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко в ходе брифинга сообщил, что референдум прошел без нарушений.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил о намерении доверить строительство АЭС в стране международному консорциуму.
При этом в республике уже планируют создание второй АЭС на Иртыше возле города Курчатова. Об этом в августе заявил замминистра энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов. Страна не имеет другого выбора, если встает на путь углеродной нейтральности, подчеркнул чиновник.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин призвал задуматься о строительстве атомных станций на территории Дальнего Востока.
76%
-0.16 104.74
-0.13
Нашли ошибку?