В Казахстане прошел референдум о строительстве АЭС

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Власти республики планируют возвести станцию к 2035 году.

В Казахстане прошел референдум о строительстве АЭС

Фото: © РИА Новости/Ертай Сарбасов

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В Казахстане завершился общенациональный референдум по вопросу строительства первой в стране АЭС, которую хотят возвести на берегу озера Балхаш к 2035 году.

По данным местных СМИ, голосование признано состоявшимся, что означает участие в нем более половины граждан, имеющих право голоса. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко в ходе брифинга сообщил, что референдум прошел без нарушений.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил о намерении доверить строительство АЭС в стране международному консорциуму.

При этом в республике уже планируют создание второй АЭС на Иртыше возле города Курчатова. Об этом в августе заявил замминистра энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов. Страна не имеет другого выбора, если встает на путь углеродной нейтральности, подчеркнул чиновник

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин призвал задуматься о строительстве атомных станций на территории Дальнего Востока.

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