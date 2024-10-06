В Казахстане прошел референдум о строительстве АЭС

В Казахстане завершился общенациональный референдум по вопросу строительства первой в стране АЭС, которую хотят возвести на берегу озера Балхаш к 2035 году.

По данным местных СМИ, голосование признано состоявшимся, что означает участие в нем более половины граждан, имеющих право голоса. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко в ходе брифинга сообщил, что референдум прошел без нарушений.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил о намерении доверить строительство АЭС в стране международному консорциуму.

При этом в республике уже планируют создание второй АЭС на Иртыше возле города Курчатова. Об этом в августе заявил замминистра энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов. Страна не имеет другого выбора, если встает на путь углеродной нейтральности, подчеркнул чиновник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин призвал задуматься о строительстве атомных станций на территории Дальнего Востока.