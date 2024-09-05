Путин призвал задуматься о строительстве атомных станций на Дальнем Востоке

России необходимо задуматься о строительстве атомных станций на территории Дальнего Востока. С таким заявлением выступил глава российского государства Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

По словам президента, Нижне-Зейская гидроэлектростанция (ГЭС) в Амурской области будет не только снабжать электроэнергией сам регион и Восточный полигон железных дорог, но и поможет защитить населенные пункты от паводков.

«Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера тоже об этом с коллегами говорили», — предложил глава РФ на планерном заседании.

Президент подчеркнул, что развитие электроэнергии в регионе должно учитывать не только текущие потребности бизнеса и местных жителей, но и ставить долгосрочные задачи.

Как сообщал 5-tv.ru, о потенциальных сроках запуска атомной электростанции (АЭС) на Дальнем Востоке на полях форума заявил также глава «Росатома» Алексей Лихачев.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал Приморский край первой международной территорией, на которой будут созданы территории опережающего развития.