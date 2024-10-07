Плохой год: эксперты объяснили рост цен на красную икру в России

К Новому году деликатес станет еще дороже.

Цены на красную икру в России выросли за год на 25% и это не предел. К Новому году востребованный на праздник деликатес подорожает еще на 10%, рассказал «Известиям» председатель Рыбного союза Александр Панин.

«В этом году к завершению путины (длится с июня по октябрь) мы видим повышение стоимости красной икры… Основные факторы роста — небольшой объем производства в 2024-м на фоне роста спроса», — отметил глава объединения.

При этом, в Рыбной ассоциации уверены, что цены на икру выросли гораздо сильнее.

«По нашим данным, скачок цены составил минимум полтора раза. Причем, это не предел. В этом году очень большой провал по улову. Если в прошлом году выловили больше 600 тысяч тонн, то в этом чуть больше 200 тысяч тонн. То есть почти в три раза меньше», — пояснил вице-президент ассоциации Александр Фомин.

Ранее 5-tv.ru писал, какими блюдами угощают гостей ВЭФ-2024. Оказалось, что деликатесами — красной икрой и морскими гребешками.