Красная икра и гребешки: какими блюдами угощают гостей ВЭФ-2024

Гостей ВЭФ-2024 угощают блюдами с красной икрой, гребешком и крабом
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Повара, работающие на форуме во Владивостоке, раскроют его участникам все грани богатой локальной кухни.
Гостей и участников Восточного экономического форума (ВЭФ) ждет богатое меню, в котором, как стало известно 5-tv.ru, преобладают локальные продукты. Посетителей угощают закусками с креветками и гребешком, блюдами из краба, а также копченой ухой с тремя видами рыбы. К изысканным закускам предлагается бокал вина Chateau Tamagne, произведенного на Таманском полуострове.
В списке блюд также есть оливье «А-ля Рус» с крабом и красной икрой, тартар из нерки, камбала на гриле, дальневосточный зеленый борщ с морепродуктами. А на десерт — сливочный пломбир с кедровыми орешками и соленой карамелью, чизкейк с лесными ягодами и шоколадный брауни. Из напитков — несколько видов кофе, в том числе с морской солью, пять сортов чая и таежный лимонад.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября Во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях — транспорт, инфраструктура, энергетика, экология и другие. Девиз форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее, сообщал 5-tv.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал выступление Владимира Путина на ВЭФ-2024.
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