«Будет своевременно»: Песков о назначении нового посла России в США

Песков: РФ не понижала уровень дипотношений с США, завершая миссию Антонова
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
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Свою работу в российском дипломатическом представительстве в Вашингтоне завершил Анатолий Антонов.
Россия своевременно назначит нового посла в Соединенных Штатах в связи с окончанием работы Анатолия Антонова на данной должности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, посол будет своевременно назначен», — сказал он в беседе с журналистами.
Песков также подчеркнул, что завершение миссии Антонова в Вашингтоне не означает снижение уровня дипломатических отношений между Россией и Штатами.
Ранее 5-tv.ru писал, что посол России в США Анатолий Антонов завершил свою работу. Дипломат возвращается в Москву.
Свою работу в США российский дипломат начал в 2017 году. До этого Антонов руководил Департаментом по вопросам безопасности и разоружения российского МИД, затем дипломат был назначен на пост заместителя министра обороны, а после — заместителя министра иностранных дел страны.
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