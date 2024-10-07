Анастасия Решетова назвала себя жертвой стандартов красоты

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 32 0

Модель призывает своих поклонниц принимать себя такими, какие они есть.

Анастасия Решетова назвала себя жертвой стандартов красоты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Модель Анастасия Решетова высказалась об уколах красоты, назвав себя жертвой моды. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на соцсети звезды.

Экс-возлюбленная Тимати рассказала, что некоторое время назад она удалила филлер из верхней губы и в данный момент довольна своей естественной красотой. Решетова отмечает, что многие девушки в раннем возрасте прибегают к услугам косметологов с помощью инъекций, начинают корректировать внешность. По большей части они стремятся изменить форму губ и скул.

Как отмечает модель, она считает, это связано с психологическими проблемами и навязыванием обществом стандартов красоты.

«Есть ситуации, когда врач объективно необходим. Но что мы видим чаще всего? „Сделайте мне как у…“, и дальше показывают фото какой-то медийной персоны. Слышала от косметологов, что так же с моей фотографией приходят. Мне, с одной стороны, приятно, с другой стороны, это не нужно. Каждый прекрасен в своей индивидуальности», — высказала Решетова.

Модель подчеркнула, что когда-то она стала жертвой моды, но с возрастом интересы поменялись и ей нравится ее естественная красота. Она призывает своих подписчиц не идти на поводу чужого мнения.

Ранее 5-tv.ru писал, что хейтеры довели экс-возлюбленную Тимати Анастасию Решетову. После эхтого модель закрыла свою страницу в социальной сети.

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