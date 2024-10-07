«Должен выйти указ»: в МИД прокомментировали возращение посла Антонова в Россию

Захарова: указ президента о возращении Антонова из США выйдет в ближайшее время
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Дипломат занимал эту должность в США с лета 2017 года.
Указ президента РФ Владимира Путина о возвращении на Родину посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова — выйдет в ближайшее время. Об этом РИА Новости сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В ближайшее время должен выйти соответствующий указ президента», — заявила она.
Подтверждая возвращение в Россию Анатолия Антонова, дипломат добавила, что дальнейшие комментарии стоит ждать именно от администрации президента. Накануне агентство сообщало, что спецборт с российским послом уже сел в московском аэропорту Внуково.
Незадолго до возращения в Россию Антонов рассказал в статье для международного Шиллеровского института про нежелание Запада искоренить пережитки колониализма. В материале он отметил, что Россия всячески стремится создать справедливую и многополярную систему международных отношений.
Свою работу в США российский дипломат начал в 2017 году. До этого Антонов руководил Департаментом по вопросам безопасности и разоружения российского МИД, затем дипломат был назначен на пост заместителя министра обороны, а после — заместителя министра иностранных дел страны.
Ранее 5-tv.ru писал, как в Кремле прокомментировали информацию о назначении нового посла России в США.
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