«Должен выйти указ»: в МИД прокомментировали возращение посла Антонова в Россию

Дипломат занимал эту должность в США с лета 2017 года.

Указ президента РФ Владимира Путина о возвращении на Родину посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова — выйдет в ближайшее время. Об этом РИА Новости сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ближайшее время должен выйти соответствующий указ президента», — заявила она.

Подтверждая возвращение в Россию Анатолия Антонова, дипломат добавила, что дальнейшие комментарии стоит ждать именно от администрации президента. Накануне агентство сообщало, что спецборт с российским послом уже сел в московском аэропорту Внуково.

Незадолго до возращения в Россию Антонов рассказал в статье для международного Шиллеровского института про нежелание Запада искоренить пережитки колониализма. В материале он отметил, что Россия всячески стремится создать справедливую и многополярную систему международных отношений.

Свою работу в США российский дипломат начал в 2017 году. До этого Антонов руководил Департаментом по вопросам безопасности и разоружения российского МИД, затем дипломат был назначен на пост заместителя министра обороны, а после — заместителя министра иностранных дел страны.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Кремле прокомментировали информацию о назначении нового посла России в США.