Российская спортсменка утонула в Барселоне

Сестра девушки подтвердила гибель Елены Смирновой.

Тело спортсменки Елены Смирновой, принимавшей участие в соревнованиях по триатлону Ironman Calella-Barcelona в Барселоне было обнаружено в воде неподалеку от местного пляжа — россиянка утонула. Об этом 5-tv.ru сообщила ее сестра Наталья.

Женщина отмечает, что печальное известие ей поступило от мужа сестры. А он узнал это от подруги Смирновой, которая, по всей видимости, находилась вместе с ней в Испании.

Отмечается, что тело 41-летней женщины достали из воды неподалеку от пляжа Калельи. Службы здравоохранения констатировали смерть спортсменки.

Мэр Калельи Марк Бух выразил соболезнования родным и близким погибшей.

«Я хочу выразить свои соболезнования родным и близким триатлонистки, которая погибла во время Ironman Calella-Barcelona, и выразить всю свою поддержку всей семье Ironman», — написал он в своих соцсетях.

Обстоятельства гибели Елены Смирновой уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что лодка с телами мигрантов обнаружена у берегов Сенегала.