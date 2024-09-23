Криминальная Атлантика: лодка с телами мигрантов обнаружена у берегов Сенегала

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 32 0

Лодка с телами мигрантов обнаружена у берегов Сенегала

Криминальная Атлантика: лодка с телами мигрантов обнаружена у берегов Сенегала

Фото: 5-tv.ru

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Что произошло в северной части Атлантического океана — покажет следствие.

Лодка с 30 трупами мигрантов обнаружена у берегов Сенегала. Об этом сообщает портал Senego со ссылкой на заявление Минобороны страны.

В пятницу, 22 сентября, поступило сообщение о нахождении дрейфующей лодки с безжизненными телами недалеко от Мамельского пляжа. На место были направлены три спасательных катера и один десантный катер с бригадами врачей, пожарных и санитарной служб.

«ВМС Сенегала проинформировали об обнаружении лодки с множеством безжизненных тел, дрейфующей примерно в 70 километрах от Дакара… На данный момент число тел составляет 30», — написано в заявлении.

Власти страны отмечают, что операция по извлечению, идентификации и транспортировке становится сложной из-за высокой степени разложения тел. Она займет большое количество времени.

На данный момент компетентными службами проводятся расследования, которые позволят получить более точную информацию о произошедшем. Детали будут раскрыты позже.

Ранее 5-tv.ru писал, что австралиец погрузился в озеро Лох-Несс, чтобы испытать себя на прочность.

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