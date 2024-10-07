Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву и Эйлату дронами и ракетами

Воздушная тревога прозвучала в центральном регионе страны.

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали Тель-Авив и Эйлат в Израиле баллистическими ракетами и беспилотниками. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

По его словам, первая атака с использованием двух ракет — «Палестина-2» и «Зульфикар» — была нацелена на район Яффо. В ходе второй беспилотниками «Яффо» и «Самад-4» были нанесены удары по Тель-Авиву и Эйлату.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в центральной части страны звучат сирены воздушной тревоги, а силы противовоздушной обороны перехватили ракету типа «земля-земля», запущенную из Йемена.

В конце сентября йеменские хуситы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве во время возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Тогда же представитель хуситов Сариа пообещал, что йеменские вооруженные силы продолжат реагировать на действия Израиля, и заявил о готовности к дальнейшей эскалации конфликта в ответ на агрессию против сектора Газа и Ливана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хуситы пригрозили ответить Израилю на авиаудары по Йемену.