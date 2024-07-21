Хуситы пригрозили ответить Израилю на авиаудары по Йемену

Авиаудары израильских ВВС на порт йеменского города Ходейда не останутся безнаказанными, заявили представители движения «Ансар Аллах».

«Израильская агрессия не останется без ответа и не помешает Йемену усилить поддержку палестинского народа», — написали в Telegram-канале.

Хуситы также отметили, что они резко осуждают израильские удары по гражданским объектам в Ходейде, которые «привели к росту числа жертв и раненых» среди мирного населения. В результате атаки пострадали не менее 80 человек. Поэтому хуситы «без колебаний нанесут удары по жизненно важным целям израильского врага».

Вместе с тем, они не прекратят поддерживать жителей сектора Газа, несмотря на последствия или результаты. Это их принципиальная позиция, от которой они не отступят.

Израильские истребители накануне нанесли ракетные удары по объектам хуситов в районе порта йеменской Ходейды. В ЦАХАЛ заявили, что бомбардировка стала ответом на сотни атак на Израиль в последние месяцы.

Министр обороны Израиля Йоав Галант, комментируя удар по Йемену, заявил, что пожар в йеменской Ходейде «виден по всему Ближнему Востоку» и «его значение понятно». Также он сказал, что хуситы атаковали Израиль более 200 раз.

По данным телеканала Al Arabiya, в авианалете на йеменский порт ВВС Израиля задействовали не менее 12 истребителей. При этом под удар попало здание военной полиции в Ходейде. Телеканал Al Maydeen сообщил, что в городе после удара израильских ВВС наблюдаются проблемы с электричеством.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате взрыва в Тель-Авиве погиб один человек.