Тело пропавшей в Индонезии туристки нашли в желудке акулы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

The Sun: унесенную течением туристку обнаружили внутри акулы

Тело пропавшей в Индонезии туристки нашли в желудке акулы

Фото: www.globallookpress.com/AGAMI/V. Legrand, via www.imago-

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Женщину опознали по дайверскому костюму, который был на ней в день пропажи.

Тело 68-летней американской туристки, которая пропала в Индонезии 26 сентября, обнаружили в желудке пойманной рыбаками акулы. Об этом пишет The Sun.

Уточняется, что женщину унесло сильным течением во время тура по острову Пулау Реонг. Восемь дней спасатели вели ее поиски, но 3 октября были вынуждены свернуть их из-за ухудшившейся погоды.

Через несколько дней жители Восточного Тимора выловили акулу, внутри которой обнаружили человеческие останки.

Поймавший морского хищника рыбак решил, что акула проглотила пластик или рыболовную сеть, и только после разделки рыбы выяснилась настоящая причина ее странного внешнего вида.

Отмечается, что останки американской туристки опознали по черному дайверскому костюму, который был на ней в момент пропажи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серферы на Гавайях нашли тело звезды «Пиратов Карибского моря» Тамайо Перри без руки и ноги. Специалисты предположили, что актера разорвали несколько акул.

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